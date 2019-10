Край на мистерията! Ето ги новото семейство Надал!

След изключително секретна церемония на остров Майорка, на която бившият номер 1 в тениса и неговата любима Мария Франсиска се врекоха във вечна вярност, днес (21 октомври) от академията на испанеца поздравиха новото семейство.

На снимката за първи път се вижда в целия си блясък роклята на Сиска, която е дело на испанската дизайнерка Роса Клара.

Congratulations to Rafael Nadal and Maria Francisca Perello's

on their wedding. pic.twitter.com/SCqiP29E9M