Радослав Панталеев спечели първи медал за България от световно първенство по бокс от десет години насам. Състезателят в кат. до 91 кг се класира за полуфиналите в Екатеринбург след победа с 5:0 съдийски гласа над първия поставен в схемата Ерисланди Савон от Куба.

Савон е бронзов медалист от олимпийските игри в Рио де Жанейро и действащ световен шампион от Хамбург 2017 г.

Детелин Далаклиев спечели последния медал за България от световно първенство. През 2009 г. в Милано той триумфира със златото в кат. до 54 кг.

Полуфиналът на Панталеев е в петък. Негов съперник е петият поставен в схемата Муслим Гаджимагомедов от Русия.

Другият ни четвъртфиналист - Даниел Асенов, загуби с 0:5 съдийски гласа от олимпийския шампион от Рио де Жанейро 2016 Шахобидин Зоиров от Узбекистан.

Очаквайте подробности!