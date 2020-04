Сблъсъкът за световната титла по бокс в тежка категория между Кубрат Пулев и Антъни Джошуа официално бе отложен за неопределено време.

Двубоят първоначално трябваше да се проведе на 20 юни на стадиона на "Тотнъм" в Лондон, а преди няколко дни Кобрата публикува на профила си във "Фейсбук", че срещата ще бъде на 25 юли, но тази информация не бе потвърдена от щаба на британеца.

