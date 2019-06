Мачът на Григор Димитров срещу Феликс Оже-Алиасим от първия кръг на турнира в "Куинс" беше отложен с още един ден. Българинът трябваше да започне участието си на трева още вчера, но за втори пореден ден изсипалия се дъжд над Лондон наруши програмата на организаторите.

Още по време на първия мач за деня между Хуан Мартин дел Потро и Денис Шаповалов срещите бяха прекъснати за повече от два часа. Все пак след 19 часа българско време мачовете бяха подновени.

Гришо трябваше да излезе в последния мач на централния корт, но впоследствие двубоят му с канадеца бе преместен на корт №1.

Play will start at the earlier time of 11am tomorrow.



for #QueensTennis pic.twitter.com/tXbP5Kxf92