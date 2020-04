Още един голям спортен форум "пострада" от пандемията с коронавирус. Европейското първенство по лека атлетика беше отменено.

Шампионатът на Стария континент трябваше да се проведе между 25 и 30 август в Париж, Франция. Той обаче за сега остава без нова дата, като организаторите ще следят развитието на ситуацията с коронавируса.

The Paris 2020 European Athletics Championships, scheduled to take place at the Charlety Stadium from 25-30 August, have been cancelled.



