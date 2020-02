Легендарният вратар на "Манчестър Юнайтед" и на северноирландския национален тим Хари Грег почина на 87-годишна възраст.

Грег бе част от Бебетата на Бъзби, а след самолетната катастрофа в Мюнхен на 6 февруари 1958 година хората започнаха да го наричат "Героят от Мюнхен", тъй като спаси животите на Боби Чарлтън, Дани Бланчфлауър и Денис Вайълет, както и на бременната съпруга на югославски дипломат и двегодишната й дъщеря.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm