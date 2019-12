Статуята на шведския голмайстор Златан Ибрахимович няма късмета. След като преди няколко седмици футболни фенове палиха факли около нея, сега тя е на път да падне, защото някой се е опитал да отреже краката ѝ. В допълнение на това местни привърженици са опитали да "обесят" нападателя.

Полицията в Швеция се принуди да огради статуята след зачестилите инциденти.

Причината за гнева на феновете е, че Ибрахимович реши да купи акции не в отбора, от който започна кариерата му и пред чиито стадион е статуята - "Малмьо", а в "Хамарби".

