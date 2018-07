Свикнали сме популярни спортисти да си отбелязват ефектни автоголове в социалните мрежи. Много от тях свикнаха да се доверяват на професионалисти в тази област - от една страна за да добавят допълнителни приходи в банковата си сметка, а от друга да избягват скъпоструващи грешки.

Един от най-впечатляващите гафове без съмнение принадлежи на Райън Лохте. Шесткратният олимпийски шампион в плуването собственоръчно си докара 14-месечно наказание за употреба на допинг. Американецът сметна за удачно да публикува в "Туитър" снимка как... влиза във вените си инфузионни разтвори. Именно въпросният кадър донеде до санкцията.

This is the photo that got Ryan Lochte banned 14 months. pic.twitter.com/1CljxSFlzy