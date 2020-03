View this post on Instagram

Σεβόμενη τις Κρατικές αποφάσεις και βάζοντας πάνω από όλα την υγεία των εργαζομένων της, αλλά και των συνανθρώπων μας, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα γραφεία της για όσο χρειαστεί. Παρόλα αυτά, η λειτουργία της δεν θα σταματήσει, καθώς θα εφαρμοστεί η κατοίκον εργασία. Τα στελέχη της ΚΑΕ θα είναι διαθέσιμα στα κινητά τους τηλέφωνα και στα email για οποιαδήποτε επικοινωνία. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #MenoumeSpiti