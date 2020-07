Футболът е колективна игра, но доста често мачовете се решават от един-единствен играч. "Севиля" победи "Ейбар" с 1:0 в двубой от Ла Лига и се бетонира на четвъртото място в класирането, даващо право на участие в Шампионската лига. "Виновен" за успеха бе Лукас Окампос, който не само вкара гол след асистенция на Хесус Навас през второто полувреме, но и застана на вратата на мястото на контузилия се Томас Вацлик.

При опит да спре изравняване на резултата от страна на гостите в добавеното време на срещата, чешкият страж получи на пръв поглед тежка травма и бе изнесен с носилка от терена.

Тъй като Хулен Лопетеги бе извършил всичките си смени треньорът нямаше какво да стори освен да сложи на вратата аржентинския полузащитник Окампос за последните четири минути.

Усещайки пробойна в "Севиля" играчите на "Ейбар" се втурнаха в атака. Към нападението се включи и вратарят Марко Дмитрович, който пробва удар отблизо, но Окампос показа рефлекси и изби, след което топката бе изчистена от Навас.

Ocampos, in goal for the remainder of Sevilla’s match with Eibar, saving a 100th minute shot from Eibar’s actual goalkeeper pic.twitter.com/zzn2frrUYm