View this post on Instagram

After sharing moments like these you know you have just enriched your life forever. Warmed to share them with you guys @joackimguichard and @joao_bracourt shooting . @volcomsurf @volcom @feroxsurfboards @csantosvp @ocean_earth79 @shaperssurf @surferslab #TrueToThis #TrustInYourEquipment #CSantosVP #ShapersFins . . . . . . . #surf #glassy #friends #portugal #ocean #beautiful #winter #raw #fun #sea #surfer #nature #perfectwaves #dark #surfing #sunet #picoftheday