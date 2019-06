Маурицио Сари напуска мениджърския пост в "Челси", за да поеме "Ювентус". Това обявиха официално на своя сайт "сините" от Лондон.

Победителите в Лига Европа през сезон 2018/2019 се разделят с италианския специалист само след 1 година сътрудничество. През това време "Челси" изигра 63 мача, в които записа 39 победи, 13 равенства и 11 загуби.

Maurizio Sarri is leaving Chelsea Football Club to return to Italy and become manager of Juventus. https://t.co/gIeiIp1ZEo