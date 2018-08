"Реал" Мадрид и "Челси" официално обявиха двойната сделка, при която Тибо Куртоа преминава на "Бернабеу", а Матео Ковачич отива в Англия като преотстъпен.

Финансовите параметри не се посочват.

Остава само Куртоа да премине медицински прегледи и преминаването му в редиците на "белите" да бъде финализирано.

Контрактът на белгиеца е до лятото на 2024 г. Вратарят ще бъде представен официално в утре от 14 ч. на "Сантяго Бернабеу".

"Реал" пък праща под наем в "Челси" хърватския национал Матео Ковачич.

We have tonight agreed terms with Real Madrid for the transfer of Thibaut Courtois, subject to the agreement of personal terms and a medical. As part of the deal, Mateo Kovacic will join Chelsea on a season-long loan.https://t.co/WXhHzEdf6D