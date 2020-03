Футболистите и треньорът на "Ювентус" Маурицио Сари са постигнали договорка с ръководството и ще се откажат от заплатите си за месеците март, април, май и юни.

Това потвърдиха "бианконерите" в официалния си сайт.

Споразуменията с всеки играч поотделно все още не са подписани, но се очаква това да стане в близките дни.

Според изявлението, по този начин в касата на клуба ще се задържат 90 млн. евро.

