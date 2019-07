Франк Лампард беше официално представен за нов мениджър на "Челси". Тимът от Лондон публикува съобщение в социалните мрежи с красноречивото послание: "Той се завърна!".

Договорът на бившия капитан на "Челски" е за 3 години.

HE’S HOME!



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank