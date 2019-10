Рафаел Надал официално се врече във вярност на своята дългогодишна приятелка Мария Франсиска Перейо. Двамата се венчаха на тайна церемония в Майорка, Испания.

Това, че медиите не бяха допуснати до нея, не означава, че тя се проведе в тесен кръг. Около 350 човека бяха свидетели на най-важното "Да!" в живота на новото семейство. Сред тях бяха и конкуренти на Надал на корта, но приятели извън спорта. Давид Ферер, Фелисиано Лопес, Марк Лопес, Жауме Мунар и треньорът на Матадора Карлос Моя присъстваха на церемонията. Сред гостите бяха и футболистът Икер Касияс и баскетболистът Пау Гасол.

Inside Rafael Nadal and Xisca Perella’s wedding as Juan Carlos I joins fellow guests https://t.co/qS392ScFbU pic.twitter.com/W764fuvarJ

Специално за сватбата на Надал пристигна и бившият крал на Испания Хуан Карлос, който отстъпи престола на сина си Фелипе през 2014 г.

Церемонията се проведе в имението Ла Форталеза. Всички гости се разделиха с телефоните си при влизане, за да не се появят снимки в социалните мрежи. Все пак папараците успяха да причакат част от поканените звезди, както и да направят няколко кадри на младоженците.

Finally the first pictures of the wedding @RafaelNadal pic.twitter.com/Rr9eOHwn54