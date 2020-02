В Шотландия повдигнаха обвинение на 12-годишно момче във връзка с расистки скандирания срещу нападателя на "Рейнджърс" Алфредо Морелос, пише "Би Би Си".

Полицията започна разследване след дербито на "Старата фирма" между "сините" и "Селтик" на 29 декември.

