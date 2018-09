Световният съюз на професионалните футболисти (FIFPro) обяви имената на 55-има номинирани, измежду които ще бъде избран идеалният отбор на 2018 година.

Селекцията е направена според гласовете на 25 000 играчи от 65 различни страни. Всеки участник в анкетата е трябвало да избере един вратар, четирима защитници, трима полузащитници и трима нападатели, които са им направили най-силно впечатление в периода 3 юли 2017 - 15 юли 2018.

В списъка с 55-имата номинирани има 5 вратари, 20 защитници, 15 полузащитници и 15 нападатели.

"Реал" Мадрид има най-много представилите на ниво клубове - 11. На национално равнище Испания и Франция са с най-много играчи - съответно девет и осем.

Вратари (5): Джанлуиджи Буфон, Тибо Куртоа, Давид Де Хеа, Кейлор Навас, Марк-Андре Тер Стеген.

