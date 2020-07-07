В края на всеки футболен сезон Асоциацията на българските футболисти организира единствената по рода си у нас анкета "Футболист на футболистите". В нея участват всички играчи от Първа и Втора лига - българи и чужденци, като те сами изберат най-добрия помежду си.

Анкетата се състои от три основни раздела: Футболист на футболистите, Най-добър млад футболист и Най-добър треньор.

Тази година заради пандемията от COVID-19 няма да има тържествена церемония и гласуването ще бъде онлайн.

ЕТО ВСИЧКИ НОМИНАЦИИ В 19-ОТО ИЗДАНИЕ НА АНКЕТАТА:

РАЗДЕЛ ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ

Антон Недялков (ПФК "Лудогорец")

Клаудиу Кешерю (ПФК "Лудогорец")

Вандерсон (ПФК "Лудогорец")

Димитър Илиев (ПФК "Локомотив" Пд)

Бирсент Карагерен (ПФК "Локомотив" Пд)

Холмар Ейолфсон (ПФК "Левски")

Кристиян Малинов (ПФК ЦСКА)

Мартин Камбуров (ПФК "Берое")

Тодор Неделев (ПФК "Ботев" Пд)

Галин Иванов (ПФК "Славия")

РАЗДЕЛ НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФУТБОЛИСТ

Станислав Иванов (ПФК "Левски")

Валентин Антов (ПФК ЦСКА)

Иван Турицов (ПФК ЦСКА)

Филип Кръстев (ПФК "Славия")

Андреа Христов (ПФК "Славия")

Станислав Работов (ПФК "Ботев" Пд)

Станислав Шопов (ПФК "Ботев" Пд)

Мартин Минчев (ПФК "Черно море")

Цветослав Ковачев (ПФК "Арда")

Тонислав Йорданов (ПФК "Етър")

РАЗДЕЛ НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР

Павел Върба (ПФК "Лудогорец")

Бруно Акрапович (ПФК "Локомотив" Пд)

Милош Крушчич (ПФК ЦСКА)

Златомир Загорчич (ПФК "Славия")

Димитър Димитров (ПФК "Берое")

Ферарио Спасов (ПФК "Ботев" Пд)

Илиан Илиев (ПФК "Черно море")