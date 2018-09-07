България стартира с победа участието си в новия турнир на УЕФА - Лигата на нациите. "Трикольорите" се наложиха с 2:1 при гостуването си на Словения, а в очаквания с най-голям интерес двубой Франция и Германия завършиха наравно 0:0.
Вижте всички резултати от тазвечершните срещи.
Лига на нациите, 1-и кръг:
ЛИГА "А"
група 1:
Германия - Франция 0:0
ЛИГА "В"
група 1:
Чехия - Украйна 1:2
1:0 - Шик (4)
1:1 - Коноплянка (45)
1:2 - Зинченко (90)
група 4:
Уелс - Ейре 4:1
1:0 - Лоурънс (6)
2:0 - Бейл (18)
3:0 - Рамзи (37)
4:0 - Робъртс (55)
4:1 - Уилямс (66)
Лига "С"
група 3:
Норвегия - Кипър 2:0
1:0 - Йохансен (21)
2:0 - Йохансен (42)
Словения - България 1:2
0:1 - Краев (2)
1:1 - Зайц (40)
1:2 - Краев (59)
Лига "D"
група 1:
Казахстан - Грузия 0:2
0:1 Чакветадзе (69)
0:2 Малий (74-авт)
Латвия - Андора 0:0
група 4:
Армения - Лихтенщайн 2:1
1:0 Пицели (30)
1:1 Волфингер (33)
2:1 Барсегян (76)
Гибралтар - Македония 0:2
0:1 - Тричковски (19)
0:2 - Алиоски (35)