Новото попълнение на "Евертън" Лука Дин има на гърдите си татуировка с надпис "I Never Walk Alone". Защитникът на "Барселона" пристигна на "Гудисън Парк" със свободен трансфер на стойност 18 млн. паунда.

Малко след представянето на френския ляв бек, привържениците на големия враг "Ливърпул" забелязаха нещо необичайно - на гърдите си има татуирана известната мантра на мърсисайдци.

Но дали 25-годишният футболист е фен на "Ливърпул"? Според потребители на социалните мрежи няма две мнения.

Congratulations to Everton on signing Lucas Digne...



Here he is pictured with 'I Never Walk Alone' tattooed across his chest. Liverpool fan him. pic.twitter.com/uyyRtDsUed