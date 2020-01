Нов вдъхновяващ надпис украси маратонките на Григор Димитров, но не му помогна да осъществи първи обрат от 0:2 сета в кариерата си и да продължи напред в "Аустрелиън Оупън".

От година най-добрият български тенисист се мотивира с реч, позната като "Човекът на арената" (The man in the arena). Надписът краси дясната му маратонката. Сега на лявата се забелязва латинската сентенция Non invia est via, означаваща "За упорития никой път не е непроходим".

Тази сутрин Гришо бе на път да го докаже, изравнявайки сетовете от 0:2 срещу 22-годишния американец Томи Пол, но в крайна сметка обратът му се изплъзна.