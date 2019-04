Пореден инцидент предшества старта на Гран При на Азербайджан във Формула 1. След като вчера (26 април) незатворен капак на шахта повреди болида на Джордж Ръсел, а след това кранът, който го изнасяше, закачи мост, днес двама от маршалите се разминаха на косъм с тежки контузии.

По време на квалификациите за старта на Формула 2 - състезанието, което предшества дългоочаквания старт от Формула 1, болидът на Шон Гелаел изгуби мощност. За да не пречи, четирима маршали влязоха на пистата, за да избутат мощната машина до безопасната зона.

Пилотът обаче успя да рестартира двигателя си и потегли. Това свари неподготвени помощниците, които се строполиха на пистата, доста близо до задните гуми. За щастие нито един от тях не пострада.

Гаел стана обект на разследване след инцидента. Той не участва в остатъка от квалификацията.

