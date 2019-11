19-годишният футболен вундеркинд Арлинг Холанд постигна нещо впечатляващо. Младият нападател на "Залцбург" се разписа от дузпа при равенството 1:1 срещу "Наполи" в снощния мач от Шампионската лига и постави рекорд.

Той вече има седем гола в първите си четири мача в турнира - с два повече от всеки друг играч в историята на най-силната европейска клубна надпревара.

7 - Erling Haaland has scored seven goals in his first four Champions League appearances – two more than any other player in the competition’s history. Wunderkind. pic.twitter.com/thPucN0KNM

Освен това той е един от четиримата футболисти, разписали се и в четирите си дебютни срещи в турнира. Холанд се присъедини към елитната компания на Алесандро Дел Пиеро, Диего Коста и Зе Карлос.

През този сезон Холанд може да се похвали с 23 гола във всички турнири, а интерес към него вече има от някои от най-добрите отбори в Европа.

4 - Erling Haaland is the fourth player in Champions League history to score in each of his first four appearances – the others are Zé Carlos (FC Porto, 1992/93), Alessandro Del Piero (Juventus, 1995) and Diego Costa (Atlético Madrid, 2013/14). Flames. pic.twitter.com/eZ85BM5zua