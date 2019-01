Трикратният световен шампион по бойно самбо и настоящ ММА боец - легендарният Фьодор Емеляненко, бе нокаутиран за 35 секунди от американеца Райън Бейдър в битка за титлата в тежка категория на "Белатор" 214.

42-годишният руснак вече има 6 загуби и 38 победи в актива си и най-вероятно ще се откаже от атрактивния спорт. Победата пък направи Бейдър първия двоен шампион на веригата. Той е носител на поясите в лека-тежка, а вече и в тежка категория.

JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh