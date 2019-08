За Дъкхи Лий тенисът е най-добрата възможност да "оцелее в обществото". Южнокореецът губи слуха си, когато е едва 6-годишен, но не позволява това да го спре в преследването на кариера на професионален тенисист. А резултатът от неимоверните му усилия вече е налице.

21-годишният Лий, който е номер 212 в света, победи швейцареца Хенри Лааксонен със 7:6, 6:1 в първия кръг в Уинстън-Салем и се превърна в първия глух тенисист в историята с успех в основната схема на турнир от АТП тура.

