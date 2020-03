Сезонът в Серия "А" няма да бъде прекратен, поне засега, заради разпространението на коронавируса, информират италианските медии. Дискутирането на казуса доведе до забавяне със 75 минути на началото на мача "Парма" - СПАЛ. По програма срещата трябваше да започне в 13:30 ч., но когато играчите излязоха за загрявка, бяха привикани да се прибират в съблекалните.

The moment when Parma and Spal were called back in the dressing room. (@DAZN_IT) pic.twitter.com/mlrAevbdTQ