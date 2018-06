Мач между Кубрат Пулев и Дилиън Уайт няма да има, става ясно от съобщение на мениджъра на британеца Еди Хърн. Уайт е предпочел да се изправи срещу бившия световен шампион на Световната боксова организация Джоузеф Паркър на 28 юли в "О2 Арена" в Лондон.

LETS GO BABY LETS GO!!! @DillianWhyte will face @joeboxerparker on July 28 in a crunch heavyweight clash on a huge night at @TheO2 @SkySportsBoxing pic.twitter.com/QdjdJR4QMC