Волейболният национал Николай Николов вече е част от шампиона на Португалия "Спортинг" Лисабон.

31-годишният централен блокировач, който през изминалия сезон игра за руския гранд "Белогорие" Белгород, ще се събере с посрещача Тодор Алексиев.

"Никога не съм играл в Португалия, не знам много за португалския волейбол, но ще видя какво ще стане, ще се науча и ще съм сигурен, че ще направя всичко, за да направя "Спортинг" шампион и да спечеля Чалъндж Къп. Винаги искам да бъда победител. Това е чудесна възможност да се играе в този клуб", заяви Николай Николов.

"Познавам част от новите ми съотборници. Един от тях познавам много добре, защото той е моят съотборник от националния отбор на България Тодор Алексиев, с който сме добри приятели. Познавам също и Лионел Маршал, Уолъс Мартинс и Гийермо Ернан. За мен ще бъде удоволствие да играя с тях, защото те са играчи на високо ниво", добави Николов.

"Чух, че феновете на "Спортинг" са най-добрите в Португалия. Надявам се скоро да пристигна и да почувствам цялата им подкрепа. Сигурен съм, че ще направя всичко възможно да не ги разочаровам, да бъда шампион и да ги направя щастливи", допълни той.