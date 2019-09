Европейската квалификация между Франция и Албания бе белязана от два срамни гафа. "Петлите" победиха с 4:1, но срещата започна с 10-минутно закъснение заради действията на организаторите, които явно не знаеха кой точно е съперникът на световните шампиони.

Вместо химна на Албания бе пуснат този на Андора. Напълно очаквано футболистите на гостите не приеха никак добре това объркване и видимо се ядосаха, правейки различни гримаси, докато слушаха грешния химн. Те дори отказаха да започнат мача, докато не чуят своя химн.

What is this UEFA?

This is not our anthem

#albania #anthem #FRAALB pic.twitter.com/d01yQ20Ci1