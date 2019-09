Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо няма никакво намерение да намаля темпото. 34-годишният нападател бе неудържим срещу Литва и вкара четири гола при победата с 5:1 на Португалия във Вилнюс в квалификация за Евро 2020.

За втори път в кариерата си Роналдо вкарва 4 гола в мач на националите. Първият бе срещу Андора през 2016-а. В последните си 4 мача за "мореплавателите" той вече има на сметката си 8 попадения.

4 goals tonight.

8th hat-trick for Portugal

54th career hat-trick.

93 International goals.



Most goals in EURO Qualifiers & Official matches for country.



No more words left to describe him.



The greatest ever