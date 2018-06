От десетилетия световното първенство по футбол дава възможност на най-добрите млади играчи да заблестят със собствена светлина.

От началото на века видяхме изгряването на Лендън Донован (2002), Лукас Подолски (2006), Томас Мюлер (2010) и Пол Погба (2014). Със спечелването на приза за най-добър млад футболист на шампионата, всички те положиха основите на бъдещите си големи успехи.

Впечатляващото представяне на Месут Йозил на Мондиал 2010 се увенча с трансфер от "Вердер" Бремен в испанския колос "Реал" Мадрид. Преди четири години колумбийският полузащитник Хамес Родригес влезе с гръм и трясък в сърцата на милиони фенове, завършвайки първенството като голмайстор номер 1. Само 18 дни след отпадането на Колумбия на 1/4-финалите, Родригес се присъедини към Кралския клуб.

На световни финали се раждат легенди, а подвизите на играчите се пресъздават в песни и филми - идеалната сцена за всеки един млад футболист да направи големия си пробив.

Нека хвърлим поглед към 10 младежи, които разполагат с всичко необходимо да се превърнат в следващите големи спортни звезди.

Тимо Вернер (Германия) - 22 години, нападател

Първият избор в атаката на Германия притежава нужната скорост и прецизност, за да спечели "Златната обувка" в края на Мондиала. През последните два сезона в "РБ Лайпциг" той има 42 гола във всички турнири и може да се похвали със забележителен рекорд на международно ниво - 7 гола в 13 мача, както и "Златната обувка" от турнира за Купата на Конфедерациите. При подобно представяне в следващия един месец, Вернер вероятно ще напусне "Лайпциг", което няма да бъде изненада с оглед на последните информации за очакван трансфер.

Ирвинг Лосано (Мексико) - 22 години, нападател

Лосано буквално разцъфна в Европа след преминаването си от "Пачука" в ПСВ. 22-годишният нападател реализира 17 гола в 29 мача в холандското първенство и ще заема видно място в атаката на "ацтеките". Името му вече се спряга с "Челси" и "Евертън", а едно запомнящо се представяне може да му осигури скъп трансфер във Висшата лига.

Исмаила Сар (Сенегал) - 20 години, нападател

Следвайки стъпките на Усман Дембеле, Сар вероятно ще напусне "Рен" заради далеч по-именит клуб. Миналото лято 20-годишният нападател предпочете френския тим пред "Барселона" с мисъл за бъдещето, но едва ли още дълго ще може да устои на изкушенията на големите отбори. Наред с Кейта Балде и Мбайе Нианг, Сар е сред младото поколение на Сенегал, което ще трябва да излезе рамо до рамо със Садио Мане в опит да накара нацията да се гордее.

Кристиан Павон (Аржентина) - 22 години, полузащитник

Играчът на "Бока Хуниорс" ще бъде в стартовите 11 на Аржентина редом до звездите Лионел Меси, Серхио Агуеро и Анхел ди Мария. Наскоро селекционерът на "гаучосите" Хорхе Сампаоли нарече Павон "Новия партньор на Меси", който има "много специална връзка" с един от най-добрите футболисти в света.

