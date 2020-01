Григор Димитров се класира за втория кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис, но победата над Хуан Игнасио Лондеро остана на заден план... заради новия анцуг на българина.

Световният номер 20 е сред най-елегантните тенисисти на корта и извън него. Този път обаче видът му предизвика вълна от забавни коментари и шеги в "Туитър", а според някои потребители заради тази екипировка е заслужавал да загуби първия сет.

Димитров излезе на корта в Мелбърн с нов анцуг в тъмносиньо с бели петна. Горнището и долнището бяха в абсолютно еднакъв стил и доста приличат на пижама.

Туитър профилът на Australian Open публикува снимка на екипа, а това моментално отприщи вълна от забавни коментари и критики към производителя на екипировка "Найк". Сред най-интересните реакции са сравнения между вида на Гришо и част от най-ярките превъплъщения на актьора Бен Стилър, както и неизменната прилика с жаба на петна.

Bahaha!!! Looks like a onesie!!! pic.twitter.com/5J7VxOjebO

Grigor forgot the matching headband which is crucial to complete the look. pic.twitter.com/JGCqDwwaa3