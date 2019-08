Неймар отново облече фланелката на "Барселона". Или не? Ще се окаже ли вярна грешката?

Една от компаниите, чието рекламно лице е бразилецът, публикува снимка, на която се вижда футболистът с червено-синята фланелка. Тя бързо беше свалена от профилите в социалните мрежи.

Наблюдателните фенове обаче успяха да я запечатат преди това.

One of Neymar’s sponsors randomly shared my edit of him in a Barça shirt then deleted it few mins ago. What’s happening?

(This is real btw I took this screenshot) pic.twitter.com/LaO5mIiR1y