Наградите на ФИФА за футболист номер 1 на 2019 г. бяха белязани от грандиозен скандал. Дни след като стана ясно, че Лионел Меси изпреварва в гласуването Кристиано Роналдо и Върджил ван Дайк, част от гласувалите, според списъка на световната централа, заявиха, че... не са участвали в това допитване или то е било подменено.

Капитанът на Никарагуа Хуан Барера беше категоричен, че не е попълвал никакви анкети. Въпреки това срещу името му е отбелязан следният вот - Лионел Меси, Садио Мане, Кристиано Роналдо.

Треньорът на Судан - хърватинът Здравко Логарушич, заяви, че при него става дума за подменено гласуване. "Сложих Мохамед Салах първи, Садио Мане - втори, а Килиан Мбапе - трети. Даже снимах листа си, след като го попълних", разказва той. В листа на ФИФА са посочени Лионел Меси, Върджил ван Дайк и Садио Мане.

Sudan's Head Couch Zdravko Logarušić accused FIFA of changing his votes on The Best award, as they changed his vote for Salah, Mane, Mbappe, to Messi, Van Dijk, Mane. Probably happens to quite a few people but they don’t notice. @FIFAcom? pic.twitter.com/PKUOgMxM5o