Диего Марадона със сигурност е един от кралете на футбола, но най-вероятно е единственият, който е водил мач на своя тим като треньор от... истински трон.

Дон Диего е наставник на аржентинския "Химнасия". Въпреки че тимът е на предпоследно място в класирането, победата с 4:0 над "Нюелс Олд Бойс" зарадва феновете. През целия мач Марадона седя на подготвен специално за него трон с неговия образ и надпис "Бог".

Той дори поиска от човек от щаба си да му донесе вода, за да не става от удобния стол, който отговаря на кралския му статус във футбола.

В крайна сметка явно тронът е вдъхновил и футболистите на Марадона за победата.

След нея аржентинската легенда показа още веднъж завидни танцови умения на балкона на хотела си. Той беше аплодиран от стотиците фенове около сградата, които скандираха името му.

Diego Maradona’s Gimnasia are currently playing Newell’s Old Boys—here’s how their fans greeted him upon arrival at his hotel. pic.twitter.com/En6JDUluGl