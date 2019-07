Футболистите на "Арсенал" Месут Йозил и Сеад Колашинац са били нападнати от въоръжени с ножове мотористи в Лондон, съобщиха британските медии.

Двамата пътували с автомобил, когато са били заобиколени от нападателите, които опитали да ги изкарат от колата и да ги ограбят.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw