Суперзвездата на "Барселона" Лионел Меси не може да остане незабелязан и често е обект на нежелано внимание. Нападателят прекарва последните дни от ваканцията си на Ибиса заедно със съпругата си Антонела и приятелите си Луис Суарес, Сеск Фабрегас и Жорди Алба.

Компанията се забавлявала в нощен клуб, когато пиян мъж се опитал да удари аржентинеца. Атаката била предотвратена от охраната на заведението. Гардовете заобиколили Меси и го извели от дискотеката, за да не се стигне до ексцесии.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7