Чували ли сте за Наоми Осака? Едва ли тази комбинация от две добре познати имена ви е попадала, ако не сте запален тенис фен. От днес обаче ще чувате по-често за нея. Причината е ясна - 20-годишната (през октомври ще навърши 21 години) японка е на финал на последния за годината турнир от Големия шлем. В спор за една от най-ценните титли в света Осака ще се изправи не срещи кого да е. От другата страна на мрежата ще бъде Серина Уилямс! За нея със сигурност сте чували!

Нека ви разкажем за Наоми. Тя е родена в... Осака, в квартал Чуо. Майка ѝ Таками е японка, баща ѝ Леонард Францис е от Хаити. Двамата се срещат докато учат в Ню Йорк, а след това се местят в Япония, където се раждат двете им дъщери - Наоми и Мари.

Когато бъдещата тенис сензация е на 3 години, семейството ѝ се връща в САЩ. За свои дом избират щата Флорида, където и днес живее Наоми. Там са и първите ѝ стъпки на корта. Първият ѝ треньор е баща ѝ, а след това той я поверява в ръцете на Харолд Соломон, в чиято академия тренира.

В момента наставник на японката е Саша Байин. Именно той разкри потенциала на японката, която през 2018 г. носи определението "сензация".

Статистиката на Наоми навява, че скоро никой няма да се изненадва от това, че противниците ѝ си тръгват съкрушени от корта. Младата тенисистка е "взимала скалпа" на 6 тенисистки, били номер 1 в ранглистата, в това число и на сегашната водачка в света - Симона Халеп, при това съвсем скоро - през март 2018 г.

Сега ѝ предстои сблъсък със Серина. Има ли сили крехката японка да се изправи очи в очи с "кака си" и да бие? Не се съмнявайте! Тя вече веднъж го направи - в Маями през март, когато не се поколеба да изхвърли още в първия кръг своя идол в спорта.

"Серина Уилямс е всичко за мен!", разтапя се Осака, когато говори за американката. На корта обаче ситуацията е друга.

