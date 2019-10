Макс Верстапен няма да стартира от първа позиция на Гран при на Мексико във Формула 1. Въпреки че пилотът на "Ред Бул" спечели оспорваната квалификация и даде най-добро време, той получи наказание от 3 места след като стюардите разгледаха поведението му на пистата.

Оказва се, че Верстапен не е намалил, въпреки показания жълт флаг заради катастрофата на Валтери Ботас.

След разглеждане на видео се вижда, че пилотът профучава до разбилия се болид, дори след като е показано предупреждението. Верстапен всъщност призна, че не е намалил, но обясни, че не е видял жълтия флаг.

Onboard with Max Verstappen as he passes the yellow flag waved at the end of Q3



The race stewards handed him a three-place grid penalty for Sunday's race for failing to slow down - dropping him from P1 to P4#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/3m9seD5e8V