Кой е футболният тим с най-вкусен талисман и има ли изобщо такава класация? Е, от "Уигън" може да кандидатстват за първата позиция.

През сезон 2019/2020 тимът ще играе в Чемпиъншип, а феновете ще се радват на Кръсти, който е... пай.

Ръководството на отбора реши да си потърси нов талисман за новия сезон и се обърна към най-креативните си почитатели - децата. Предложенията са дошли от 90 основни училища, а Кръсти е спечелил, тъй като със сигурност ще предизвика усмивки у феновете.

"Идеята е да носи усмивки на лицата на хората. Искаме да се забавляваме, а и беше чудесна възможност да се включат и малчуганите", коментираха от "Уигън".

Очаквано талисманът предизвика множество коментари. Част от футболните привърженици го обявиха за абсурден, а други припомниха и още по-странен случай - бойлерът на "Уест Бромич".

We're a big fan of Crusty The Pie. But does it top BOILER MAN? West Brom's finest! pic.twitter.com/wIgGG0VHOL