Треньорът на Сенегал Алиу Сисе изведе тима си до първа африканска победа на Мондиал 2018, но превзе социалните мрежи с неподправените си реакции.

След успеха над Полша с 2:1, бившият полузащитник на "Портсмут" вдъхнови стотици мемета и колоритни коментари в интернет, а някои потребители се пошегуваха, че действията му са засенчили дори представянето на Кристиано Роналдо.

Според част от феновете, селекционерът на Сенегал може да спечели приза за най-страхотно празнуване на гол:

Senegal's Aliou Cissé with one of the great World Cup coaching celebrations. You may meme this if you would like, internets. pic.twitter.com/zVkaWiotky — Miriti Murungi (@NutmegRadio) 19 юни 2018 г.

Други се чудят каква тактика се крие зад жеста с ноктите, който наподобява движението на диво животно:

А има и такива, които са убедени, че Сисе е готов за роля в продължението на филма "Черната пантера".

Aliou Cissé just added to Black Panther 2 cast pic.twitter.com/IjVSYeKsEV — GoldenMole (@GoldenMole) 20 юни 2018 г.

Сенегал победи Полша напълно заслужено... и всичко го знаят!

Aliou Cissé when Tony Meola talks like Senegal should just be happy to be here. pic.twitter.com/6qDzeWDvJB — Miriti Murungi (@NutmegRadio) 19 юни 2018 г.

Aliou Cissé is me when the DJ finally plays my song and then switches to the remix before the first verse even finishes. pic.twitter.com/FMoPHmlvxL — Miriti Murungi (@NutmegRadio) 19 юни 2018 г.

За втори път в историята си Сенегал е на световни финали. През 2002 г. капитан на тима е именно Сисе, а отборът достига до 1/4-финалите, побеждавайки по пътя си Франция.