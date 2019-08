Григор Димитров няма да играе срещу Стан Вавринка в първия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис! Това е един вид новина!

Така мислят и от АТР, които си направиха доста сполучлива шега с българина.

"Когато Ваврнинка е далеч от теб в схемата", пишат от Асоциацията и публикуват кратко видео на Гришо, в което се вижда как се радва.

When Wawrinka is finally nowhere near you in the draw...#USOpen pic.twitter.com/Q4uiAqisnL