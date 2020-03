Дитмар Хоп - най-мразеният човек в германския футбол, може да спаси света от коронавируса. Собственикът на "Хофенхайм" притежава и фармацевтичната компания CureVac, която от началото на годината прави изследвания за разработването на ваксина срещу заразата.

Хоп сподели пред Sport1, че ваксината може да бъде готова за есента, а попадането й на пазара зависи и от Германския институт за ваксини: "Трябва първо да се направят тестове на животни и после на хора. Но мисля, че през есента трябва да бъде налична и тогава може би ще дойде следващата вълна на инфекции.", каза босът.

"В момента важното е хората по възможност да стоят вкъщи, за да бъде Германия по-добре. Аз отмених всичките си срещи, няма как иначе. Когато хората са въвлечени, вирусът ще бъде победен.", добави Хоп.

Преди ден Die Welt съобщи, че Доналд Тръмп е предложил сериозна сума на CureVac за ексклузивните права за ваксината само за САЩ, но Хоп е категоричен, че лекът ще бъде достъпен за целия свят.

German officials alarmed over what they see as Trump's aggressive 1bn US$ bid to take over Tübingen-based biopharmaceutical company Curevac to secure possible COVID19 vaccine "just for US". Officials to offer incentives to Curevac & consider blocking sale.https://t.co/SByVxMzs72 pic.twitter.com/E7YEtzSDRE