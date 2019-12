Коледа - уют, топлина и чудеса. Най-добре е в това приказно време да си със семейството. Но понякога нещата не се развиват така, както искаме. Като при Крис Силва - баскетболиста на "Маями Хийт".

За да преследва своята мечта една от младите звезди на НБА загърби всичко. Крис напуска родината си Габон преди 7 години, когато е само на 16 години, знае малко английски и никога не е играл баскетбол в отбор. И въпреки това успява. Благодарение на ръста си и таланта.

Само че постигането на мечтата идва с висока цена. Крис успява да се види с родителите си и своите трима братя само веднъж от пристигането си в САЩ. Той се прибира вкъщи за 2 седмици преди 3 години, за да си поднови визата. От тогава е сам в огромната страна и в НБА. През юли 2019 г. той подписа договор с "Маями Хийт", а съотборниците му се превърнаха в негово второ семейство.

И като такова успяха да стоплят сърцето му с възможно най-емоционалната изненада!

По време на мотивиращата реч на треньора Ерик Спулстра, Крис се превърна в основна тема.

"-Празниците са време да бъдем с хората, които обичаме. Всички сме благодарни, че може да прекараме няколко такива дни с тях. Но аз винаги си мисля за Силва. От колко време не си виждал семейството си?

-От 3 години.

-Имаме изненада за теб! Весела Коледа, братко!"

Ya love to see it pic.twitter.com/bBvmVw3qLu