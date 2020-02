Единият от тях има 20 титли от Големия шлем, другият го "гони" с 19. И двамата са сред най-добрите тенисисти в историята на този спорт, имат милиони почитатели по света и огромни приходи от турнирите.

Какво би накарало Роджър Федерер (20 титли) да излезе на корта срещу Рафаел Надал (19 титли), а залогът да не е нов трофей или изкачване в световната ранглиста? Огромните им сърца!

Двамата бяха в основата на шестото издание на "Мач за Африка" - благотворителна инициатива, организирана от фондацията на Федерер, която помага децата на континента да получат добро образование.

Маестрото и Матадора трябва да са горди със себе си, тъй като през 2020 г. успяха да съберат рекордните 3,5 млн. долара! Освен това поставиха рекорд за най-посетен тенис мач. По трибуните в Кейптаун имаше 51 954 души. До тогава мачът с най-много публика беше демонстративният двубой в Мексико Сити в края на 2019 г. между Федерер и Александър Зверев - 42 517 зрители.

Record-breaking!

An incredible 51,954 people were in attendance for #MatchInAfrica! pic.twitter.com/NfZTI9nBxk — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020

Преди двете тенис звезди да се впуснат в битка един срещу друг, те изиграха една среща на двойки. Партньор на Федерер за трета поредна година беше неговият добър приятел - основателят на "Майкрософт" и един от най-богатите хора в света Бил Гейтс. Надал пък застана рамо до рамо с актьора от Южна Африка Тревър Ноа.

Тандемът Федерер/Гейтс се наложи с 6:3 в срещата, изпълнена с много смях и комични моменти на корта.

Might this be the greatest rally of all time? #MatchInAfrica pic.twitter.com/0LEPBLlWm2 — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020

След това настъпи часът на дългоочаквания мач между двамата големи конкуренти в спорта и добри съдружници на благотворителния фронт. За радост на всички присъстващи, Федерер и Надал сътвориха истинско тенис зрелище, в което показаха защо са сред най-добрите в света.

Всъщност именно с два мача помежду им започна традицията на Мача за Африка през декември 2010 г.

Този път победата беше за символичния домакин Федерер. Швейцарецът се наложи с 6:4, 3:6, 6:3.

Victory for @rogerfederer in Cape Town!



He defeats Nadal 6-4 3-6 6-3 to win the #MatchInAfrica pic.twitter.com/DOJdttv1wv — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020

"Беше привилегия да бъда тази вечер тук. Беше невероятно да споделя корта с Рафа. Това, че се случи в Южна Африка, е още по-специално. Това е много повече от тенис. Надявам се, че можем да го направим отново, че Рафа може да се върне отново в тази красива страна. Не знам дали отново ще се играе тенис на толкова голям корт, дано рекордът бъде подобрен", каза след мача швейцарецът.

Въпреки че загуби, Надал също не спести да сподели, че се е чувствал страхотно на корта в Кейптаун.

"Радвам се, че Роджър избра точно мен да бъда част от това събитие. Много съм му благодарен. Дадох най-доброто от себе си. Невероятно е да играеш пред такава публика, на такова място. Искам да окуража Роджър, че върши такава работа с фондацията си в Африка. Той предава значими ценности на децата. Това е най-важното", каза Матадора.