Олимпийският шампион и световен рекордьор в спринта на 100 и 200 метра Юсейн Болт ще дебютира за австралийския футболен отбор "Сентрал Коуст Маринърс" в петък. Светкавицата ще играе в домакинската контрола срещу аматьорски съперник.

На стадион "Госфорд" се очакват най-малко 10 000 зрители, а срещата ще бъде предавана пряко по местен телевизионен канал.

