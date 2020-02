Във футбола сме ставали свидетели на геройства от страна на полеви играчи, които заменят вратаря. Но в хокея... В този спорт, в който не само трябва да можеш да браниш вратата зад себе си, а и да балансираш на кънки и със стик в ръка...

Е, някой от полевите играчи вероятно би влязъл в опасната роля на вратар (шайбата често лети с над 100 км/ч), но малцина от тях биха рискували. И биха се радвали на тази възможност, както Дейвид Айрс.

Ако чувате името му за първи път, спокойно. Той не е Александър Овечкин или Сидни Кросби. Той дори не работи като вратар. Неговата задача е да стои зад кулисите и да... полира леда. Господин Айрс си служи умело с онази машина, която прави пързалката идеално гладка. Може би сте я виждали във филмите.

Като огромен фен на хокея той е доволен от тази своя позиция. Така той има възможност да е близо до любимите си - "Каролина Мейпъл Лийфс", чиято зала поддържа.

42-годишният Дейвид е тренирал хокей, но като дете. След това се отказва, претърпява трансплантация на бъбрек преди 15 години и в момента само поддържа форма със сателитния тим на "кленовите листа" - "Торонто Марлийс". От време на време се включва в тренировките на любимия си тим. Но без надежда, че някога ще се появи с тях на леда за официален мач в Националната хокейна лига.

Като благодарност за отдадеността и помощта, от "Мейпъл Лийфс" записват Айрс като - "вратар за спешни случаи". Това е човекът, който седи на трибуните и влиза само когато и двамата вратари на един отбор получат контузии. А това се случва изключително рядко. За да подкрепим с цифри - 2 случая от 2016 г. до... събота вечер.

Тогава Айрс се беше настанил удобно на трибуните, за да проследи мача между "Мейпъл Лийфс" и "Каролина Хюрикейнс" от плейофите.

След 14 минути игра и при 2:1 за "Каролина", Петър Мразек замени Джеймс Раймер на вратата на гостите заради контузия. В средата на втората част и вече при 4:1 за "ураганите", Мразек също получава контузия.

Какво се случва? Нима отборът ще играе без вратар?

The @Canes emergency backup goalie (EBUG) tonight is 42-year-old Dave Ayres. Ayres served as EBUG for the Charlotte Checkers on Feb. 1 against the Marlies, and received a kidney transplant in 2004. pic.twitter.com/Bd36Jwv9yi