Легендарният парагваец Хосе Луис Чилаверт е вкарал повече от 60 гола по време на активната си състезателна кариера и е оставил името си в историята като втория най-резултатен вратар за всички времена. На днешната дата се навършват точно 24 години от най-впечатляващото му попадение – гол от пряк свободен удар, изпълнен на 60 метра от голлинията.

В 22-ата минута на мача от аржентинското първенство между "Велес Сарсфийлд" и "Ривър Плейт" през 1996 г. парагваецът вижда излезлия няколко метра напред Херман Бургос (настоящ помощник на Диего Симеоне в "Атлетико" Мадрид) и изстрелва мощно топката, която без да тупне на земята се оплита в мрежата на "милионерите".

Години по-късно, в интервю за Four Four Two. Чилаверт казва, че този гол не е плод на случайността, както при повечето попадения, отбелязани от вратари, разписали се от собствената половина.

"Това попадение е различно. Видях, че Бургос е извън наказателното поле, оглеждайки птиците наоколо, вместо да стои фокусиран върху мача. Затова се засилих, колкото можах към топката, но стигайки до нея, видях, че пред мен е съдията. Извиках силно: "Мръдни се!" За щастие, той го направи. Иначе щях да го нокутирам с топката, ако не се беше навел”, спомня си Чилаверт.

"Помислих си, че топката лети прекалено високо, но после се снижи бързо-бързо. Беше прекалено късно за реакция на Бургос. Отпразнувах гола, като се приземих като самолет. Дори играчите на "Ривър Плейт" ме поздравиха. Това попадение беше много специално за мен, защото тогава баща ми се възстановяваше от сърдечни проблеми и можех да му го посветя. Спечелихме мача и дадох фланелката си на съдията. Това беше последният мач в кариерата му. Заслужи си я заради бързите рефлекси", казва парагваецът.

