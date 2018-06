Феновете на Сенегал и Япония впечатлиха света. След мачовете на своите отбори на световното първенство в Русия, запалянковците изумиха с прекрасните си маниери, нетрадиционни за футболния стадион.

Япония победи Колумбия с 2:1, а след последния съдийски сигнал развълнуваните азиатци бяха уловени от любителски камери как чистят боклуците след себе си. Забележителното е, че феновете бяха вкарали на стадиона торбички за събиране на отпадъци.

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support #class#respect#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi